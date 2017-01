”En voi tietää, mitä robotti haluaa piirtää” – videolla näkyy, kun taiteilija improvisoi piirustusta robotin kanssa samalle paperille

Kulttuuri

Lattialla venkoilee

Juttu jatkuu kuvan alla.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Näyttelyn nimi

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Teemu%20M%C3%A4en

Juttu jatkuu kuvan alla.

”Nämä ovat

Piirtäjä Vainion

Tomi Dufvan ja Matti Vainion piirustusnäyttely TM-galleriassa (Erottajankatu 9 B) 29. 1. asti. Vainio piirtää robotin kanssa ke klo 11–18 ja to klo 11–17. Vapaa pääsy.