Puupäähattu-palkinnon saanut Tiitu Takalo selvisi aivoverenvuodosta ja piirtää nyt sairastumisestaan sarjakuvaa

Tiitu Takalon töiden näyttely Kansalliskirjaston Cafe Rotundassa 20.3. saakka.

Memento mori -sarjakuva ilmestyy osoitteessa tiitu.sarjakuvablogit.com.

on aina ammentanut sarjakuviinsa omakohtaisia juttuja, mutta viime vuosina hänen elämässään on tapahtunut niin isoja, että hän on käsitellyt niitä suorastaan omaelämäkerrallisesti.Sellainen on muun muassa Minä, Mikko ja Annikki (2014), jonka Suomen sarjakuvaseura mainitsee Puupäähattu-palkinnon perusteluissa Takalon päätyöksi. Se sai alkunsa kodinrakennushankkeesta Annikinkadun puutalokorttelissa Tampereella, mutta sen näkökulma laajenee pitkälle Tampereen historiaan.henkilökohtaisimmalta vaikuttaa uusin työ, vasta tekeillä oleva Memento mori. Takalo sai muistutuksen kuolevaisuudesta joulukuun alussa 2015, kun aivoverenvuoto iski. Sarjakuva kertoo hänen selviytymisestään.”Tuntuisi tosi oudolta kertoa aivoverenvuodosta jonkun siihen sairastuvan sepitteellisen hahmon kautta. Omakohtaisuus on myös vapauttavaa. Voin kertoa, sen mitä muistan. Kuvitteellista hahmoa joutuisin kuvaamaan ulkopuolelta”, Takalo (s. 1976) miettii.omakohtaisuus kirpaisee. Siinä ollaan Takalon mukana, kun hän yrittää saada äkkiä iskeneen päänsäryn kourissa apua. Tilanne tuntuu painajaismaiselta.”Kun aloin piirtää sarjakuvaa, luulin muistavani suunnilleen kaiken. Huomasin, että muistikuvani ovat osittain hataria. Siksi sarjakuvassa on mustia ruutuja”, Takalo sanoo.Hoitoon pääseminen kuulostaa todella vaikealta. Takalo joutuu kertomaan kerran toisensa jälkeen, ettei ole humalassa. Hän ei kuitenkaan ajattele, että avun saaminen olisi ollut liian vaikeaa.”Joka toinen aivoverenvuodon saaneista ei selviä hengissä sairaalaan saakka. Mutta minä kuulostin niin selkeältä, että epäiltiin vain niskakipua. Ja olin tosi tyytyväinen saamaani hoitoon siitä lähtien, kun pääsin sairaalaan.”Takalo julkaisee Memento moria kolme sivua joka toinen maanantai. Sitä on ilmestynyt 15 sivua. Tämän viikon jaksossa Takalo saa tietää sairaalassa, mikä häntä vaivaa. Siitä on pitkä matka sarjakuvan tekemiseen.”Tämäkin tarina laajenee edetessään. Mietin siinä omaa suhdettani työhön. Sairastuminen oli elämäni isoin työkriisi. Sairasloma loppui tammikuussa 2016, mutta vasta maaliskuussa tajusin, etten pysty tekemään sitä kirjaa, jonka olin halunnut. En pystynyt keskittymään kuten ennen.”-kirjaa Takalo muokkasi vielä aivan loppuvaiheissa. Memento moria hän tekee eri tavalla, tapahtumajärjestyksessä, kuten se verkossa ilmestyy. Takalo ei edes tiedä, ilmestyykö se koskaan kirjana.”Enhän edes tiedä vielä, tuleeko siitä hyvä!”Alku näyttää hienolta ja kertoo, että ainakin Takalon piirustustaito on entisellään. Hän on ollut jo pitkään suomalaisen sarjakuvan taiturimaisimpia piirtäjiä.-palkinnon perusteluissa Suomen sarjakuvaseura luonnehtii Takalon sarjakuvia innoittaviksi asioiksi muun muassa punkia ja feminismiä.Palkintopuheessaan Takalo kiitteli vanhempiaan siitä, etteivät he kasvattaneet häntä tytöksi, korostaneet perinteisiä sukupuolirooleja. Niinpä tasa-arvo tuli hänelle luonnostaan jo lapsena.”Ekaluokalla minut passitettiin kasvatusneuvolaan, koska epäiltiin, etten ymmärrä sukupuolten eroja”, Takalo kertoi puheessaan.Myöskään sarjakuvissaan hän ei ole piitannut naiseuden ja mieheyden perinteisistä rajoista. Niissä tytöt harrastavat nyrkkeilyä ja voivat rakastua toisiinsa.