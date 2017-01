Marina Abramovićin omaelämäkerta kertoo kivusta, rakkaudesta ja siitä, mitä suomalaiset oikeasti näkivät Ars83-näyttelyssä

Kuka?

Performanssitaiteilija Marina Abramović



Syntynyt 1943 Belgradissa.



Opiskeli maalausta Belgradin taideakatemiassa 1965–1970 ja valmistui Zagrebin taideakatemiasta vuonna 1972.



Aloitti performanssien tekemisen 1970-luvun alussa.



Muutti Amsterdamiin vuonna 1976 ja työskenteli saksalaistaiteilija Ulayn eli Frank Uwe Laysiepenin kanssa vuonna 1976–1988.



On voittanut lukuisia taidepalkintoja, kuten Venetsian biennaalin Kultaisen leijonan.



Abramovićista tehty dokumentti ”Marina Abramović: The Artist Is Present” on niinikään voittanut useita elokuvapalkintoja.



On 2000-luvulla pyrkinyt kehittämään tapoja säilöä ja uudelleen esittää performansseja.



Yritti perustaa vuonna 2013 New Yorkiin pysyvän Marina Abramović -instituutin, mutta talousongelmien vuoksi instituutti toimii vailla seiniä.