Disco Ensemblen uudella levyllä aivan kaikki on ennallaan – ja hyvä niin

parin vuoden aikana yhdysvaltalaismedia on ottanut 2000-luvun emolevyt uuteen käsittelyyn. Jalustalle on nostettu niitä, jotka sinne kuuluvat ja samalla on nykyajan hengen mukaisesti tuhistu genren sukupuolittuneisuudesta.Toinen vaihtoehto on, että 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun taitteessa syntyneet ovat kasvaneet popkirjoittajiksi ja löytäneet viimein jotain ihan omaa nostalgioitavaa levyistä, jotka aikanaan haukuttiin koko genren laajuudelta itkevien poikien suosikkeina, liian kaupallisina tai muuten läpeensä vääränlaisina.tai nostal­giaa, ihan sama.Disco Ensemblen toinen levy First Aid Kit vuodelta 2005 on sekin genressään ihan kansainvälisen tason klassikko, kun se nyt on irronnut teini-iän monimutkista ja niihin liittyvästä myötähäpeästä.Jos liioittelee holtittomasti, voi väittää, että Disco Ensemble oli bändi, joka suunnilleen toi kangaskassit Suomeen.Vakavalla naamalla voi sanoa sen sijaan, että Fullsteam Records oli levymerkki, joka toi indiekulttuurin Irc-Galleriaan. Fullsteam-bändeistä kauneimmat, Disco Ensemble ja Lapko olivat cooleja, mutta riittävän suosittuja täyttääkseen tavastiat ja tehdäkseen logokangaskasseistaan sukupolviasusteen.se tietenkin loppui. Jo aiempaa popimpi ja suoraviivaisempi First Aid Kit edusti puritaanisimmille faneille itsensä myymistä, Universal-levyjätin kanssa tehdystä sopimuksesta puhumattakaan. Kolmoslevy Magic Recoveries aloitti jälkilöylyt, jotka jatkuvat yhä.Silti 12 vuotta myöhemmin julkaistu Afterlife on bändin tasapainoisin kokonaisuus sitten First Aid Kitin.on ennallaan. Disco Ensemble osaa oman aikansa megakornin estetiikan täsmällisesti. Voima ladataan kerto­säkeisiin. Maailmankuvassa värejä on kaksi, musta ja valkoinen, ja tunteita yksi: ihan täysillä. Festarihittejäkin irtoaisi useita, jos vuosi vain olisi 2006.Nyt kun liki nelikymppinen yhtye huudattaa ”Hardcore times need hardcore people” -lausetta liki kolmekymppisille faneilleen, molemmille jäänee samanlainen, koukuttava olo: tältähän se tuntui, silloin joskus.