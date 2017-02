Norjalainen menestyssarja Skam muistutti, että nuoruus on ikuista

Kulttuuri

varmaan viikkoja juttuja norjalaisesta ­Skamista.En sanonut mitään kenellekään, mutta minulla ei ollut aavis­tustakaan, mistä puhuttiin.Olin hiljaa kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, etten vaikuttaisi epäpätevältä (Skamista puhuttiin myös työyhteyksissä, ja olisin toki voinut googlettaa asian, jos olisin ehtinyt ja viitsinyt).Mutta ennen kaikkea siksi, että ihminen ei aikuisenakaan ole kovasti erilainen kuin nuorena.Ja nuorena olin se, joka kuunteli kevätillan ääniä ikkunalasin sisäpuolella ja tunsi voimallisesti, että elämä on jossakin muualla. Että muilla on syvempi tieto siitä, miten ollaan ja mitä tehdään, kun eletään.No juu, ei ole tarkoitus tässä nyt heittäytyä terapiasohvalle. Tulen tähän norjalaiseen Skamiin ihan juuri.siis on norjalainen suureen menestykseen noussut nuortensarja, jota katsovat aikuisetkin. Itse olen nyt puolivälissä ensimmäistä kautta ja valmis kertomaan julkisesti, että:Se on tosi hyvä sarja.Ne, jotka edelläkävijöinä ­meuhasivat tästä jo aikoja sitten, olivat oikeassa.Mutta koska en ole kovin erilainen aikuisena kuin olin nuorena, tunsin vaikeutta tulla sieltä ikkunan sisäpuolelta ulos kysymään, että ai mistä puhutte, tästä en tiedäkään, taidanpa minäkin katsoa.Ajattelin, melkein, että nyt nuo huomaavat, että tuo tyyppi on kyllä ihan pihalla. Että se matkii.Jos pysähdyn ajattelemaan, tajuan melkein-ajatukseni järjettömyyden. Mutta se ei auta, koska: olen ikuisesti nuori.parikymmenminuuttisissa jaksoissa, jotka ovat kaikki katsottavissa Ylen Areenassa, on hyvät näyttelijät ja interiöörit ja kaunis näpsäkkä kuvaus ja mainio käsikirjoitus.Mutta syy sille, ettei Skam ole ”vain” nuortensarja, on se, että tekijät ovat tavoittaneet sen, mikä nuoruudessa on olennaista.Olennaista on pysyvyys.Joo, opimme kaikenlaista, tulemme viisaammiksi, rohkeammiksikin. Tunnemme ehkä itsemme paremmin, ja meillä on enemmän mahdollisuuksia toimia järkevästi.Mutta camoon, että aikuisena olisi kaikessa kovin fiksu?Samalla kun Skamia katsoessa saa häivähdyksittäin ihanasti kiinni siitä, että oi juuri tuollaista oli olla nuori, voi miettiä sitäkin.Että olisikohan vielä jotakin parannettavaa.