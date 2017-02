Sähkökirjat ja -lehdet kasvattivat suosiotaan pääkaupunkiseudun kirjastoissa – KonMari oli ykkönen

Kulttuuri

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pääkaupunkiseudun kirjastojen e-kirjoja lainattiin viime vuonna reilusti aiempaa enemmän. Lainausten määrä kasvoi 37 prosenttia, Helsingin kaupunginkirjasto kertoo tiedotteessaan.



Myös lainattavien teosten määrä kasvoi samassa suhteessa. Eri teoksia e-kirjapalveluissa oli vuoden lopussa 10 000. Määrä on 44 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna.



Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoilla on käytössä kaksi e-kirjapalvelua: kotimainen Ellibs sekä amerikkalainen OverDrive.



Ellibs-kokoelman luetuimpien kirjojen listalla on dekkareita ja kotimaista viihdekirjallisuutta.



Ykkössijalla on paperistenkin kirjojen monivuotinen suosikki KonMari: Siivouksen elämänmullistava taika.



OverDriven luetuimpiin ja toivotuimpiin kirjoihin kuuluvat historiallinen romantiikka ja fantasia. Äänikirjoissa suosituimpia ovat talousaiheiset elämäntaito-oppaat.



Ellibsiä on tähän mennessä käyttänyt yhteensä 46 000 asiakasta eli 11 prosenttia aktiivisista kirjastokortin käyttäjistä. Viime vuoden aikana palveluun tuli 15 000 uutta asiakasta.



Myös e-lehtien lukeminen kasvoi viime vuonna. Helmet-kirjastoilla on kaksi kansainvälistä lehtipalvelua (Zinio ja PressReader) ja yksi kotimainen (ePress).



E-kirjastoa pääsevät käyttämään Helmet-kirjastojen asiakkaat. Eri palveluihin kirjaudutaan kirjastokortin numerolla sekä itse valitulla pin-koodilla.



Luetuimmat suomenkieliset e-kirjat Helmet-kirjaston Ellibs-kokoelmassa vuonna 2016:



1. Marie Kondo: KonMari: Siivouksen elämänmullistava taika



2. Pysähdy – olet jo perillä: 12 oivalluksen polku



3. Oskari Saari: Aki Hintsa – Voittamisen anatomia



4. Liza Marklund: Rautaveri



5. Leena Lehtolainen: Surunpotku



6. Paula Hawkins: Nainen junassa



7. Enni Mustonen: Ruokarouva



8. Enni Mustonen: Emännöitsijä



9. Outi Pakkanen: Helle



10. Jari Sarasvuo: Välähdyksiä pimeässä ja pimeitä välähdyksiä