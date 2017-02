Yllätin itseni ja jäin koukkuun yli 20 vuotta vanhaan Kotikatu-sarjaan – Näistä syistä sarja on klassikko Kotikadulla on vielä uusintakierroksellakin runsaasti katsojia. Toisille se on nostalgiatrippi vuoteen 1995, mutta toisaalta se on myös kestänyt hyvin aikaa.