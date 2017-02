HS Kulttuuritoimitus suosittelee: Carole King, numerot ja Sam Vanni

Kulttuuri

Ihmeellinen nainen

Carole King

Carole King ja Tapestry, Yle Areena 6.3. saakka.

Matematiikan kauneudesta

Oudosta

Yoko Ogawa: Professori ja taloudenhoitaja, suom. Antti Valkama. Tammi, 286 s.

Ateneumin alakerta voi yllättää

Jos

Suosittelijat: Riitta Koivuranta, Pirkko Kotirinta, Vesa Sirén