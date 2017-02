Carmen on loistava ensikosketus oopperaan – HSTV välittää Kansallisoopperan esityksen tiistaina klo 18.45.

Kulttuuri

Georges Bizet’n Carmen-oopperan esityksen suora lähetys Kansallisoopperasta tiistaina 14. helmikuuta klo 18.45. Ennen esitystä ja sen väliajalla Carmenista keskustelevat nimiroolia itsekin laulanut mezzosopraano Niina Keitel ja elokuvaohjaaja Maarit Lalli. Keskustelua johdattelee toimittaja Sami Sykkö.