Jussi Lehmusveden esikoisromaani liikkuu korkean ja matalan tyylin välillä

Kulttuuri

Esikoisromaani Jussi Lehmusvesi: Vainikkala. Aula & Co. 342 s.

Miesten

Kauniiseen

Matkaajien

Romaanin

Kriitikko avustaa säännöllisesti muun muassa Suomen Kuvalehteä, Parnassoa ja Yli­opisto-lehteä. Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.