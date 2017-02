Aki Rissasen jazz-trio ei ole keikkaillut kahteen vuoteen, ja juuri siksi se oli nyt niin hyvä

Kulttuuri

ja säveltäjäsai kaksi viikkoa sitten ensimmäisen Emma-palkintonsa nykyjazzin ehkä perinteisimmällä kokoonpanolla, jota olikin onnistunut välttelemään todella pitkään: pianistin, kontrabasistin ja rumpalin triolla.Englantilaisen Edition Recordsin tuottama ja julkaisema Amorandom oli kotimaisessa mittakaavassa toki vuotensa täysosuma sekä samalla moneen ehtineen Rissasen, 36, kansainvälisin oma levytys.toisen albuminsa julkaissut Aleatoric-trio ei saa välttämättä aikaan yhtä suuria väristyksiä. Pianistin, saksofonistin ja rumpalin kontrabassoton kokoonpano on väistämättä vaateliaampi ja ehkä jossain suhteessa myös vaikeampi.Aki Rissasen, saksofonistija rumpaliaavistuksenkamarimusiikillisemmasta esityksestä ei puuttunut silti mitään. Ja perinteisemmän Amorandomin jälkeen Aleatoricin vähän räväkämpiä, mutta yhtä lailla melodisia irtiottoja osaa arvostaa vielä enemmän.Torstaisessa Koko Jazz Clubin konsertissa Aleatoric-trio kuulosti myös tuoreinta levyversiotaan verevämmältä ja väkevämmältä, vaikka edellisistä esiintymisistä on maaliskuussa jo kaksi vuotta.ehkä juuri siksi. Ehkä yhtyeen nimen alleviivaama musiikillinen ennustamattomuus ja sattumuksellisuus toteutuu parhaiten näin: harjoittelematta ja varsinkaan rutinoitumatta.Tosin suurin osa konsertin kappaleista oli samoja, joita kokoonpano esitti jo edellisellä Suomen kiertueellaan ja jolla tehdyistä taltioinneista koottiin uusin albumi Songs for Solstice.Puolet sen sävellyksistä on belgialaisen Verheyenin. Ja niin oli myös loppua kohti tiivistyneessä konsertissa, jossa solistina loisti ymmärrettävästi eniten Verheyen, ja varsinkin sopraanosaksofonistina. Mutta tässä yhtyeessä ei ole johtajaa, vain seuraajia.