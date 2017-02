Suomalaisten kielitaito kaipaa uutta loikkaa – valtaosa nuorista oppii koulussa vain kehnon ruotsin ja kohtalaisen englannin

Kulttuuri

Suomi

Todellista

Tuoreimpien

Prosentuaalisesti

Parhaat

Kielitaidon

Suurin

Historiasta

Kielten

Lukiossa

Ennen

”Kielikoulutuksen

Pääministeri

Kummankin

Haapasalo innosti abin venäjään

Joensuulainen