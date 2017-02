Ämpäri on viimeisiä asioita, joka yhdistää riiteleviä suomalaisia – ja siksi ilmaisia sankoja jonotetaan

Kulttuuri

Mikä on

Ken halveksii

Entäs

Ihmishahmot seisovat,

Lähteitä: Dosentti Teppo Korhonen, Orthex, MOT-sanakirja, Suomen maatalousmuseo Sarka, Wikipedia.

Jouko Korkeasaaren veistoinstallaatio Mystical Rapture esillä Helsingin taidemuseon HAMin kulmassa (Eteläinen rautatienkatu 8) 23. 4. asti.