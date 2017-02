Näyttelijä Tomi Salmela elätti itsensä ennen pantomiimilla kadulla ja Hesperian sairaalassa

Kolme nopeaa

Vahvoja elämyksiä





1 Käsityö



”Näyttelemistäkin isompi asia on mahdollisuus tuottaa käsityönä jotakin fyysistä. Käyn viidettä vuotta työväenopiston soitinrakennuskurssia, ja se on tärkeä henkireikäni.”





2 Elokuva Puhdistus (2012)



”Tallinnan lähellä



kuljin neuvostokomissaarin vehkeet päälläni ja repliikkejäni toistellen mielisairaalan ohi. Näky kiihdytti potilaita niin, että kiitin välissämme ollutta verkkoaitaa. ”





3 Q-teatterin Oidipus Kolonoksessa (1994)



”Sofokleen viimeinen näytelmä jätti syvät jäljet. Se on niin filosofinen ja monia tulkintoja mahdollistava teos.



Muistan siitä yhä ulkoa pitkiä monologeja.”