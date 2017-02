Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän kissa seikkailee tänä keväänä Ateneumin seinillä

Kulttuuri

Kissoja ja kalliota

Pietilä-näyttelyn

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tapani%20Raittila

Tuulikki Pietilä Ateneumissa 28.2.–9.4.2017 ja Valo muuttaa kaiken – Tuomo Sepon kokoelma 28.2.–16.4.2017.