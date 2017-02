Joonas Suotamo, 30, sai tyhjästä elämänsä tilaisuuden, josta haluaa luoda näyttelijänuran: suomalainen on nyt virallisesti Chewbacca

Kulttuuri

Joonas Suotamo vastaa puhelimeen maanantai-aamuna jossain päin Lontoota.

Joulukuussa 2015 Joonas Suotamo nousi julkisuuteen

Toukokuussa 2018 ensi-iltaan tulevassa, paraikaa kuvattavassa Han Solo -elokuvassa näin ei enää ole.

Toukokuussa 2018 ensi-iltaan tulevassa, paraikaa kuvattavassa Han Solo -elokuvassa näin ei enää ole.

Viikko sitten netissä kohahti: nuoresta Han Solosta kertovasta Tähtien sota -leffasta julkaistiin ensimmäinen yhteiskuva. Elokuvan ohjaajat (Lego Batmanista tutut Phil Lord ja Christopher Miller) ja päänäyttelijät poseeraavat avaruusaluksessa, jonka on melkein pakko olla aiemmista elokuvista tuttu Millennium Falcon. Keskellä istuu itseoikeutetusti palkkionmetsästäjä Han Solo (Alden Ehrenreich) ja tämän ympärillä Han Solon kilpailija Lando Calrissian (Donald Glover), mentori (Woody Harrelson) sekä paras ystävä, karvainen Chewbacca. Suotamo twiittasi ilouutisen samana päivänä omalla Twitter-tilillään: "Juuri nyt olen auton kyydissä, menossa aamutöihin. Ihan perus työmatka", hän sanoo. Sen tarkemmin hän ei voi kertoa: työsopimus estää sen. Kun puhutaan Tähtien sodista, puhutaan sadoista miljoonista ja siksi jokaista tiedonmurua pantataan. Näyttelemällä osan Chewbacca-hahmon kohtauksista Star Wars: The Force Awakens -elokuvassa. George Lucasin kehittelemä Chewbacca kuuluu wookiee-rotuun. Wookieet ovat Kashyyyk-planeetalta tulevia karvaisia, pitkiä ja ihmismäisiä olentoja. Ensimmäisestä Tähtien sodista (1977) lähtien Chewbaccaa oli näytellyt Peter Mayhew – 2,21 metriä pitkä brittinäyttelijä. Mayhew ei huonon terveydentilansa vuoksi pystynyt enää tekemään kaikkia rooliin kuuluvia kohtauksia, joten roolittajat etsivät paikkaajaksi nuorempaa näyttelijää. Tismalleen samanmittainen Suotamo sai roolin kuukausia kestäneen roolitusrumban päätteeksi. Suomessa Suotamon huippupestistä kirjoitettiin innostuneesti, mutta maailmalla se ei noussut uutiseksi, koska siitä ei kerrottu virallisesti: Peter Mayhew oli edelleen se ainoa ja oikea Chewbacca.

Viisivuotiaasta asti koripalloa pelannut Joonas Suotamo on aina halunnut näyttelijäksi.

Kun Suotamo valittiin ”toiseksi Chewbaccaksi”,

Suotamo asuu vielä Suomessa, mutta on nyt muuttanut Lontooseen kuvausten ajaksi.

Joonas Suotamolla on näet pitkän tähtäimen suunnitelma: hän aikoo seurata näyttelijä Andy Serkisin jalanjälkiä.

Sitä ennen kuvataan kuitenkin käsillä oleva Han Solo -spinoff

Yksi on varmaa: virallinen päärooli Chewbaccana merkitsee suurempaa vastuuta miljoonien rakastamasta hahmosta.

Korjattu 8.42: Ensimmäisen Tähtien sodan ilmestymisvuosi on 1977, ei 1979, kuten aluksi jutussa luki.