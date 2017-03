Kulttuuri

Harri Kuusijärvi Koutus: Music For A Family Picnic. Eclipse. ★★★★



Levyn avaavan Naltion ensimmäinen minimalistinen ja elektroninen minuutti tuo etäisesti mieleen Kimmo Pohjosen, mutta harmonikansoittaja Harri Kuusijärveä ei kannata verrata häneen, vaikka soitin on sama. Pyrkimyksissä lienee silti yhtäläisyyksiä – yritys löytää harmonikasta uutta ja omaa sekä halu muuttaa mielikuvia.



Kuusijärvenkin säveltämä musiikki on tyylien välistä – ei rockia, jazzia, folkia tai nykymusiikkia, vaikka melodisempaa ja kappalemaisempaa.



Triosta kvintetiksi kasvaneen Koutus-yhtyeen toisella levyllä sovituksista toiset ovat hyvinkin verkkaisia ja vesivärimäisesti maalailevia, toiset rivakampia ja räikeämpiä.



Jälkimmäisissä varsinkin Veikki Virkajärven kitaravedot sävyttävät ne retromaiseksi progerockiksi.



Kahden lyömäsoittajan Koutus tavoittelee onnistuneesti omaa yhtyesoundia, vaikka tyylissä voisi olla vielä tiivistettävää.