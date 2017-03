Chaka Khan ja Erykah Badu Pori Jazziin

Kulttuuri

Yhdysvaltalaisartistit Chaka Khan http://www.hs.fi/haku/?search-term=Chaka%20Khan ja Erykah Badu http://www.hs.fi/haku/?search-term=Erykah%20Badu täydentävät Pori Jazz -ohjelmistoa lauantaina 15. heinäkuuta.Khan muistetaan jo 1970-luvun lopulta Rufus-yhtyeen laulajttarena. Sittemmin hän on myynyt soolourallaan noin 70 miljoonaa albumia. Khan vieraili Porissa viimeksi 15 vuotta sitten.Erykah Badu teki läpimurron rhythm and bluesia ja hiphopia ”neo souliksi” yhdistäneellä esikoisalbumillaan 20 vuotta sitten. Hän esiintyi Porissa viimeksi kahdeksan vuotta sitten.Pori Jazz julkistaa esiintyiä vähitellen julkisuutensa maksimoimiseksi. Aiemmin on kerrottu esimerkiksi Brian Wilsonin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Brian%20Wilsonin ja Wilcon saapuvan Poriin ensi kesänä. Toistaiseksi paljastettu ohjelmisto löytyy tämän linkin takaa http://porijazz.fi/fi/ohjelma