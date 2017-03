Rajakäännytykset ovat varjostaneet South by Sidewest -musiikkitapahtumaa Useita teksasilaiseen SXSW-musiikkitapahtumaan matkalla olleita kansainvälisiä esiintyjiä on käännytetty Yhdysvaltain rajalla. Joukossa on ollut Italian, Kanadan, Egyptin, Britannian ja Norjan kansalaisia.