Kulttuuri

Onko

Moni

Koska

Vielä

Barsokevitsch

Aktiivinen

1920-luvulla

Nykyään

Mitä

Lähteet: Jukka Kukkosen ja Pekka Kankkusen haastattelut. Kirjallisuus: Victor Barsokevitsch – Suhteita (toim. piispa Arseni); Koira ateljeessa ja muita vanhoja kuvia; Valokuvaaja Victor Barsokevitsch 1863–1933 – Kuvia vuosisadanvaihteen Kuopiosta; Victor Barsokevitsch – Valokuvia 1893–1927 (toim. Jukka Kukkonen).