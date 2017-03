George W. Bush vangitsi tauluihinsa Irakissa vammautuneen sotilaan katseen – näin suomalaisgalleristi arvioi maailmalla kehutun presidentin kyvyt

Kulttuuri

Se on kyllä tiedetty, että Yhdysvaltain entinen presidentti George W. Bush, 70, on innokas öljyvärimaalari. Mutta helmikuun lopulla hän aiheutti maalauksillaan kohahduksen. Kustannusyhtiö Crown julkaisi Bushin kirjan Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors.