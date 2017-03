Postin taidepalkinto jaettiin ensimmäistä kertaa – 10 000 euroa ja oman postimerkkisarjan saa kuvanveistäjä Jasmin Anoschkin

Kulttuuri

Ensimmäistä kertaa jaettavan Postin taidepalkinnon saa kuvanveistäjä Jasmin Anoschkin.



Palkintoon kuuluu 10 000 euron rahapalkinto ja postimerkkijulkaisu taiteilijan töistä.



Palkinnon tarkoituksena on nostaa postimerkin arvostusta. Vastaavaa palkintoa tiettävästi ole muualla maailmassa.



Palkintoperusteiden mukaan Anoschkin on rohkea, persoonallinen ja kiehtova taiteilija, jonka kuvanveistotaide kääntyy hyvin postimerkeiksi.



Taiteilija puolestaan kertoo ihailleensa postimerkkejä jo kolmivuotiaasta lähtien, jolloin hän alkoi saada tädiltään postimerkein koristeltuja paketteja.



Anoschkin (s. 1980, Porissa) on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2004. Postin mukaan suunnittelu Anoschkinin postimerkkijulkaisuksi on käynnistynyt ja merkit julkaistaan syksyllä 2017.