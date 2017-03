Kysely: Painetut sanomalehdet ovat Suomen luotetuin media

Kulttuuri

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Painetut sanomalehdet ovat tutkimuksen mukaan luotetuin median Suomessa.



79 prosenttia suomalaisista pitää sanomalehtiä luotettavina. Toisella sijalla ovat Ylen televisiokanavat, jotka 73 prosenttia suomalaisista arvioi luotettaviksi. Sen jälkeen tulevat Ylen radiokanavat.



Tieto selviää IRO Research Oy:n tutkimuksesta, jonka on tilannut Sanomalehtien Liitto. Tutkimuksessa kysyttiin, mihin mediaan vastaaja yhdistää sanan luotettava. Yhteensä vaihtoehtoja oli 21.



Kyselyä varten haastateltiin tuhatta suomalaista. Kärkipaikka oli sama kaikissa ikäryhmissä.



”Tutkimus näyttäisi, että puhe valeuutisista ei ole vaikuttanut instituutioiden luottamukseen”, Sanomalehtien Liiton kuluttaja- ja mediamarkkinoinnin johtaja Sirpa Kirjonen sanoo. ”Suomessa on painettujen sanomalehtien ja Yleisradion kaltaisia vahvoja media-insituutioita, jotka säilyttävät asemansa.”



Sanomalehdet ovat säilyttäneet sijansa viime vuodesta, kun taas Yle menetti kaksi prosenttiyksikköä.



Sosiaalinen media on luotettavien listan peräpäässä. Esimerkiksi vain prosentti arvioi Instagramin luoton arvoiseksi, kaksi prosenttia Twitterin, kolme Facebookin.