Tutkimus: Takseissa kuunnellaan eniten kotimaista poppia ja rockia

Takseissa viihtyisyyttä lisää parhaiten kotimainen pop ja rock, kertoo Teoston musiikinkäyttötutkimus.



Teoston tammi–helmikuussa 2017 teettämän musiikinkäyttötutkimuksen mukaan taustamusiikki on tärkeää ”positiivisen asiakaskokemuksen syntymisessä”.



Taustamusiikin lähteenä käytetyin on radio, ja nimenomaan kaupallinen radio: kaupallisia kanavia soittaa 77 prosenttia ja Ylen kanavia 49 prosenttia kyselyn vastaajista.



Suosituin kaupallisista oli Radio Nova, jota käytti 46 prosenttia vastaajista. Toiseksi suosituin on Ylen Radio Suomi ja kolmanneksi suosituin Suomipop.



Puhelinhaastatteluina toteutetun tutkimuksen kohderyhmänä olivat taustamusiikkia käyttävät yritykset ja toimijat, kuten myymälät, parturi-kampaamot, ravintolat ja taksit.



Erityisen paljon radiota soitetaan takseissa (97 prosenttia) ja parturi-kampaamoissa (93 prosenttia). Netti­radion osuus oli tuhannen vastaajan otannassa seitsemän prosenttia.



Vain kolmannes vastaajista valitsee taustamusiikin keskeisen asiakasryhmän perusteella. Asiakkaalla ei liiketiloissa ole paljoa sananvaltaa, mutta takseissa tilanne on toinen. Takseissa 70 prosenttia asiakkaista valitsee musiikin, kun vuonna 2010 prosenttimäärä oli 49.