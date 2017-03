Kulttuuri

Rock The Jesus And Mary Chain: Damage and Joy. Artificial Plastic/Warner. ★★★★ Kun skotlantilainen The Jesus And Mary Chain heitti pyyhkeen kehään 1990-luvun lopussa, aika näytti ajaneen yhtyeen vallankumouksellisen soundin ohi ja Reidin veljekset olivat jumiutuneet toistamaan itseään.