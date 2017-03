Kulttuuri

Toiminta Ghost in the Shell, ohjaus Rupert Sanders, pääosissa Scarlett Johansson, ”Beat” Takeshi Kitano, Pilou Asbaek, Michael Carmen Pitt. 107 min, K12 ★★★ Masamune Shirowin sarja­kuvasta alkunsa saanut Ghost in the Shell on Japanissa jo oma pieni teollisuudenalansa.