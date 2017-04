Siperiaan on syntynyt oma elokuvabisnes Sahawood – HS tutustui paikallisen zombielokuvan kuvauksiin

Kulttuuri

Sormia pakottaa. Kylmä iskee luihin ja ytimiin. On pakko hivuttaa kädet vaivihkaa taskuun. Pakkasta on 31 astetta, mikä on siperialaisessa Jakutian eli Sahan tasavallassa aika vähän. Mutta tekee tiukkaa olla vartti liikkumatta paljain päin ja käsin. Onneksi kuvauskopteri pysyy ilmassa.