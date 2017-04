Suomi palauttaa saamelaisten aarteita Ylä-Lappiin – mukana erittäin arvokas lapsen kehto 1600-luvulta

Kulttuuri

Suomen valtio tarjoaa kättään saamelaisille palauttamalla heille alkuperäiskansan aarteita. Kyse on Kansallismuseon saamelaisesineistä, joista vanhin on tiettävästi 1600-luvulta. Kokoelma koostuu 2 600 esineestä, ja se on museon mukaan kansainvälisestikin hyvin ainutlaatuinen.