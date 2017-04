Jalokiviryöstäjä Alex Lepajõe kirjoitti paostaan yli Suomenlahden – ”Näytimme paikallisten renttujen rinnalla lähetystyöhön lähetetyiltä mormoneilta”

Fakta

Legendaarinen pakolainen



Neuvostoliitosta pakeneminen oli hyvin harvinaista. Tutkija Jaak Pihlaun laskujen mukaan vuosina 1947 - 1989 Virosta onnistui pakenemaan meren yli noin viisitoista seuruetta, jos mukaan ei lasketa merimiehiä ja virallisia valtuuskuntia.



Tunnetuimmat onnistujat olivat Alex Lepajõe, Raivo Roosna, Andre Hildebrandt ja Harry Gelstein varhain aamulla 19.5.1984. He saivat turvapaikan Ruotsista.



Lepajõe ja Roosna ryöstivät Tillanderin kultaliikkeen Helsingin Aleksanterin kadulla 17.4.1985, ja seuraavana päivänä käteistä Helsingin osuuspankin Käpylän konttorista.



Paosta ja ryöstöstä on julkaistu lukuisia lehti- ja televisiojuttuja. Juha Vainio teki iskelmän Alex ja Jaan.



Viron elokuvateattereissa esitetään Jaak Kilmin komediaa Sangarid, joka on saanut inspiraatiota Lepajõen ja kumppaneiden paosta ja ryöstöstä.



Alex Lepajõen oma tulkinta paosta ”Põgenemine” on juuri ilmestynyt kirjana Virossa.