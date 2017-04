Theaster Gates on maailman vaikutusvaltaisimpia nykytaiteilijoita, mutta lentokentillä häntä ei koskaan uskota sellaiseksi – tällä viikolla hän esittää teoksensa Helsingissä

Kulttuuri

Kotonaan

Suomen kielessä

Ja toki

Joskin tätä

Ensimmäisen kerran

Poikkeuksellista on

Torstaina The Black Monks of Mississippin esiintyy levynjulkaisukonsertissa Temppeliaukion kirkossa klo 19. Tilaisuus on loppuunmyyty. The Black Charismatic -videoinstallaatio on nähtävissä Pelastusarmeijan Temppelissä (Uudenmaankatu 40) 29. huhtikuuta saakka ma–la 10–18. Lisäksi Ihme-festivaali järjestää puheohjelmaa Kulttuuriareena Gloriassa 7.–8. huhtikuuta. Lisätiedot: ihmefestival.fi https://www.ihmefestival.fi