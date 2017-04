Suomella on Marimekkonsa ja Aaltonsa – ja Ruotsilla on Josef Frank, siis kuka? Itävallasta toista maailmansotaa Ruotsiin paenneen Josef Frankin värikylläinen tyyli on nyt suositumpaa kuin koskaan. Ulkomailla Frankista puhutaan Marimekon edeltäjänä. Onko asiassa perää?