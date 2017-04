Kulttuuri

Runot. Maria Matinmikko: Värit. Siltala. 92 s. Pitkään on epäilty, että kielitietoinen nykyrunous hylkii yhteiskunnallisia tulkintoja jo ihan lähtökohtaisesti. Tyyliin: jos on jotakin asiaa, ei kannata ehkä avantgardesta aloittaa. Mutta konstit on monet, sanoi akka kun kissalla pöytää pyyhki.