Hollywood-näyttelijän Kiasmaan pystyttämä mökki kerää huomiota maailmalla – medioissa havaittiin myös LaBeouf-trollaajien aktivoituminen

Kulttuuri

Kiasman

Kolmikon

http://observer.com/2017/04/shia-labeouf-alonetogether-texting-art-project-finland/

http://time.com/4736088/shia-labeouf-finland/

http://www.esquire.co.uk/culture/news/a14275/heres-why-shia-labeouf-is-off-to-live-lapland-cabin/

http://nymag.com/thecut/2017/04/shia-labeouf-hygge-alonetogether-art-project.html

Viimeksi

Muutamalla