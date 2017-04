Suomen ensimmäinen elokuva on mysteeri, mutta nyt professori uskoo selvittäneensä sen käsikirjoittajan – ja kuvauksissa käytetty viinapannukin taisi löytyä: ”Tämä on vähän kuin murhatapaus”

Kulttuuri

Asiakirja on virallisen näköinen sarakkeineen, päivämäärineen ja millinmetrin tarkkoine mittoineen. Paperin on laatinut Suomen kansallismuseo, ja se kertoo esineestä, joka on osa Suomen kansallista perintöä. Esine on luetteloitu museon kokoelmiin omalla koodilla. Koodi on KB1933.