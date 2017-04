Kuka näyttelee Cheekiä uudessa elokuvassa – tiedotustilaisuus suorana HSTV:ssä kello 14

Kulttuuri

Tänään selviää, kuka esittää pääosaa räppäri Cheekistä tekeillä olevassa elokuvassa.Elokuvasta odotetaan suurta menestystä. Pääosan esittäjän ja Cheekin eli Jare Tiihosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jare%20Tiihosen tiedotustilaisuutta voi seurata suorana HS.fi:ssä alkaen kello 14.Hanketta on valmistettu salassa. HS uutisoi http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005050161.html elokuvahankkeesta tammikuussa. Silloin oli tiedossa, että kuvaukset ovat edessä tänä kesänä.Elokuvan nimi on Veljeni vartija, ja sen ensi-ilta on todennäköisesti alkuvuodesta 2018. Kyse ei ole dokumenttielokuvasta vaan näytellystä pitkästä fiktiosta.Räppäri ja hip-hop-artisti Cheekiä eli Jare Tiihosta voi pitää Suomen suosituimpana artistina, joka kesällä 2014 myi Olympiastadionin kahdesti täyteen. Yleisön suuresta kiinnostuksesta esiintyjää kohtaan kertoo sekin, että toimittaja Mikko Aaltosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mikko%20Aaltosen Cheekistä kirjoittama kirja http://www.hs.fi/kulttuuri/kirja-arvostelu/art-2000002924034.html JHT oli vuoden 2016 myydyimpiä Suomessa.Cheek on itse vihjaillut mahdollisesta elokuvasta jo paljon ennen kuin Veljeni vartija -elokuvahanke paljastui. Asia nousi esiin ensimmäisen kerran Kuka muu muka -levyllä vuonna 2013, ja kahta vuotta myöhemmin Ilta-Sanomien haastattelussa Cheek vihjaili elokuvasta uudelleen.Veljeni vartija -elokuvan ohjaa kokenut elokuvantekijä Jukka-Pekka Siili http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jukka-Pekka%20Siili , jonka aiempia töitä ovat muun muassa Teemu Selänteestä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Teemu%20Sel%C3%A4nteest%C3%A4 kertonut suosittu dokumenttielokuva sekä draamaelokuva Ganes, joka kertoi suomalaisen rockin kärkiyhtyeen Hurriganesin tarinan.HS:n tietojen mukaan JP Siili on käsikirjoittanut Cheek-elokuvaa yhdessä toisen tunnetun elokuvantekijän Dome Karukosken http://www.hs.fi/haku/?search-term=Dome%20Karukosken kanssa, joka on Annika Sucksdorffin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Annika%20Sucksdorffin ohella elokuvan toinen tuottaja. Karukoski työskenteli jo esikoiselokuvassaan Tyttö sinä olet tähti räppiaiheen parissa.Elokuvaa valmistelee tuotantoyhtiö Helsinki-filmi, joka on elokuvia tekevistä yhtiöistä maan merkittävimpiä. Karukoski on yksi yhtiön osakkaista. Helsinki-filmin tuoreita tuotantoja ovat olleet muun muassa Talvivaara-tarina Jättiläinen sekä elämäkertaelokuva Tom of Finland.Cheek-elokuvan yleisötavoite liikkunee 200 000–300 000 katsojassa, mikä toteutuessaan tekisi siitä yhden ensi vuoden katsotuimmista elokuvista.