The Guardian ja New York Times kehuvat suomalaiselokuvaa: Salaperäinen, lämminhenkinen ja yllättävä Hymyilevä mies kiertää maailmaa vielä vuosi ensi-illan jälkeen. Nyt suomalaiselokuvasta on julkaistu tuoreita arvosteluja Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa elokuva on tullut ensi-iltaan.