Kulttuuri

1. Yön pimeydestä päivänvaloon

Reima Nevalainen: The Years Between Night And Day 29.4. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 5). Ti–pe 11–18, la 11–16, su 12–16.

2. Kukka-asetelmia graafisesti

Ilari Hautamäki: Greenwall huomenna viimeistä päivää HAM-galleriassa (Eteläinen Rautatiekatu 8). Ti–su 11–19.

3. Maisemakuvia uusin silmin

Kalle Kataila, Lasse Lecklin & Teemu Lehmusruusu: Atmorelational huomenna viimeistä päivää galleria Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3a). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

4. Pelkistetysti

Riisuttu: kokoelmanäyttely 24.4. saakka Amos Andersonin taidemuseossa (Yrjönkatu 27). Ma, to, pe 10–18, ti suljettu, ke 10–20, la–su 11–17.

5. Simon ja Garfunkel aikamatkalla

MSL + Jaakko Pallasvuo: Bridge Over Troubled Water huomenna viimeistä päivää galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

vuonna Vuoden nuoren taiteilijan tittelin pokannut maalari esittelee uunituoreita teoksiaan. Pimeän puolen lisäksi eksistentialistisissa maalauksissa on pilkahdus valoa.tietokonegrafiikasta ammentanut nuori maalari on siirtynyt kukka-asetelmiin. Mistään sievistelystä ei kuitenkaan ole kyse, vaan maalaukset virkistävät graafisella ekspressiivisyydellään.samanhenkistä taiteilijaa etsii uusia tapoja katsoa maisemaa. Kauniissa kuvissa on myös vahva käsitteellinen ulottuvuus.minimalistisesta kokoelmanäyttelystä on karsittu kaikki ylimääräinen. Tyylikäs näyttely on auki vielä maanantaihin asti.ahdistaa, ja muusikkoduo Simon & Garfunkel lähtee etsimään ratkaisua tulevaisuudesta. Videoperformanssi kysyy, miten elää uhkaavan katastrofin varjossa.