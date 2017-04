”Euroviisujen järjestäminen on hankalinta demokraattisissa maissa”, sanoo tuotantopäällikkö – HS kävi selvittämässä, miten Kiova valmistautuu viisuihin

Fakta

Eurovision laulukilpailut 2017



Ukrainan Kiovassa 9.–13. toukokuuta pidettävä mittelö on järjestyksessä 62. Eurovision laulukilpailu.



Osallistujamaita on yhteensä 42.



Kilpailun avauspaikka on Ruotsin Robin Bengtssonilla. Hän esittää ensimmäisessä semifinaalissa 9. toukokuuta kappaleen I Can’t Go On.



Suomen edustaja Norma John esiintyy ensimmäisen semifinaalin seitsemäntenä. Hänen kappaleensa on Blackbird.



Finaalipaikka 13. toukokuuta on jo automaattisesti viime vuoden voittajamaalla Ukrainalla sekä Euroopan yleisradioliiton EBUn viidellä suurimmalla rahoittajamaalla. Ne ovat Espanja, Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Saksa.



HS