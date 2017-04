Kulttuuri

panneet merkille, että vaikka tv-sarjat ovat parempia kuin koskaan, niitä katsotaan huonommilla välineillä kuin ikinä?Yllättävän moni tuttavapiiristäni katsoo Netflixin ja HBO:n supersarjoja miltei pelkästään kannettavalla tietokoneella, usein sängyssä.Äänen­toistoksi riittää se ohkainen piipitys, jonka läppäri jaksaa pikkuisista ämyreistään tuutata. Viitseliäimmät käyttävät kuulokkeita tai ulkoista pientä kaiutinta.Junassa ja linja-autossa näkee koko ajan matkustajia, jotka tihrustavat ohjelmia jopa kännykästä. Äitini katsoo Emmerdalea Maikkarin Katsomosta läppärillä, eikä edes suurenna kuvaa koko ruudun kokoiseksi. Kun kysyn syytä, hän sanoo: ”Kyllähän tästäkin näkee ihan hyvin.”en ymmärrä tällaista puhetta.Sen sijaan ymmärrän hyvin enoani, joka masentuu kotonaan 55-tuumaisen teräväpiirtotelevision kanssa. Hän olisi halunnut vieläkin isomman toosan, mutta tätä kookkaampi vehje ei mahtunut autoon.Minä ja enoni kysymme: Mitä on tämä kollektiivinen vähään tyytyminen viihdesisältöjen äärellä? Vaadimme laitteisiimme yhä enemmän keskusmuistia ja sovelluksia, mutta merkittäviä kulttuurituotteita kuluttaessamme olemme valmiita tinkimään laadusta joka osa-alueella.Riittääkö tosiaan syyksi se, että ”sängyssä on mukavampi katsoa”?Minulle olisi kauhistus katsoa Game of Thronesin kaltaista eeppistä ja visuaalisesti loisteliasta teosta läppäriltä. Se tuntuu jotenkin halventavalta.Mitähän tekijätkin ajattelevat, kun päiväkaupalla massiivista joukkokohtausta kuvattuaan ymmärtävät, että koko se vaivannäkö ja komeus puristuu ulos tulitikkuaskin kokoiselta näytöltä Hel­sinki–­Turku välillä?ystäväni katsoo ohjelmia ipadilta tai tietokoneelta siksi, että puoliso seuraa televisiosta niin usein jalkapalloa.Hän sanoo: ”Viimeksi kun katsoin leffan läppäriltä kuulokkeiden kanssa, tuli jopa olo, että pääsin lähemmäs niitä tapahtumia ja leffan ihmisiä. Oli intiimimpi kokemus kuin olisi katsonut telkkarista sohvalla.”Hyvä on, tätä ymmärrän vähän. Mutta, ja nyt vetoan insinööreihin, keksikää edes paremmat näytöt tietokoneisiin ja pädeihin!