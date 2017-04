Kulttuuri

Tietokirja Gerald L. Posner & John Ware: Josef Mengele – Elämä ja teot. Minerva. 394 s. Vuosi 1974. Länsisaksalaisella Rolfilla ei ole helppoa. Hän on 30-vuotias ja takana on jo yksi avioliitto. Rolf on vastikään valmistunut oikeustieteellisestä ­eikä työelämään pääseminen ole mikään läpihuutojuttu.