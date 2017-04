Aivosyöpään sairastuneen tekoälytutkijan joukkorahoitushanke keräsi ennätyssumman Professori Timo Honkelan Rauhankone on toteutumassa. Kyseessä on tiettävästi suurin summa, joka Suomessa on kerätty yksittäisen ihmisen yksittäiselle hankkeelle.