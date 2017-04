Vihjeitä, väkivaltaa ja himoa hirmuliskosta – seksi kirjallisuudessa kiihottaa älyä ja ruumista

Kulttuuri

Rakastelua,

Urakkaa piisasi

Seuraava esimerkki

Timo K. Mukan

Pikasilmäykseltä

Maaria Päivinen

Päivisen toiminta

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Erica%20Jong

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Katja%20Kettu

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Henry%20Miller

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Charles%20Bukowski

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Garth%20Greenwell

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Lisa%20Hilton

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kristiina%20Vuori

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jean%20M.%20Untinen-Auel

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kalle%20P%C3%A4%C3%A4talo

Sinikka Vuolan toimittama Olet täyttänyt ruumiini tulella – eroottisen runouden antologia (Wsoy) ilmestyy torstaina 4. 5. Eroottisia runoja luetaan runousaamiaisella Bulevardin kahvisalongissa (Bulevardi 1) 18. 5. klo 8.30.