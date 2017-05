Keppihevosia, jäbäjoogaa ja rohkeita naisia – HS kokosi tiistain menovinkit

Kulttuuri

Konsertit Heikki Koskelo & Taivaankaari. Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 20. Liput 10 e.



Ballades – Kummitustarinoita ja kaukomaita 3. Kamarikuoro cc Freia. Hietsun paviljonki (Hiekkarannantie) klo 19.30. Liput 10 e.



Finländska pärlor. Aurora Marthens, laulu, ja Elias Miettinen, piano. Vuo­talo (Mosaiikkitori 2) klo 14. Liput 6 e.



Ruoholahden kevät. Metropolian klassisen musiikin opiskelijat. Konservatorio, konserttisali (Ruoholahden­tori 6) klo 18. Vapaa pääsy.



Kaikki aarteet. Kauniaisten kirkkokuoro johtajanaan Anna Marte. Kauniaisten kirkko (Kavallintie 3, Kauniainen) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.



Kevään ja valon musiikki. Itä-Helsingin Musiikkiopiston vanhan musiikin opiskelijat. Roihuvuoren kirkko (Tulisuontie 2) klo 19. Vapaa pääsy.



Sibelius-akatemian musiikkikasvatuksen tutkintofestari. Klo 14 Susan Björkstrand, laulu. Klo 17 Fanni Lehto, laulu. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13). Vapaa pääsy.



Kellarikerhon kitaramusiikkia. Kannel­mäen kirkko (Vanhaistentie 6) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.



Päivätanssit. Pop & Jazz Konservato­rion tanssiorkesteri. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 13.30–15.15. Vapaa pääsy.



Emilie Wendt, käyrätorvi. Musiikki­talo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 14. Vapaa pääsy.



Heli Nissinen, baritonitorvi. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 17. Vapaa pääsy.



Mikael Pulkkinen, käyrätorvi. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 15. Vapaa pääsy.



Neeme Ots, trumpetti. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 16. Vapaa pääsy.



Keikat Jamit. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Vapaa pääsy.



Grand Opium. Kirjasto 10 (Elielinaukio 2 G) klo 17. Vapaa pääsy.



Konstantin Kovalev. Roots Tuesday -klubi. Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Vapaa pääsy.



Samettiklubi. Vieraana Rae. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Vapaa pääsy.



Teatteri Joharin ikkuna. Metropolia (Hämeentie 161) klo 19. Liput 3,50 ja 5 e.



Kokki, varas, vaimo ja rakastaja. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 32 e.



Kuolema Venetsiassa. Kansallis­teatteri, pieni näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 20–38 e.



Köyhää kansaa. Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6) klo 19. Liput 9–17 e.



Läheltä piti ja likeltä liippas. Espoonlahden teatteri, Matinkylän monitoimitalo (Matinraitti 17, Espoo) klo 19. Liput 7, 12 ja 15 e.



Macbeth. Kansallisteatteri (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–47 e.



Tenorit liemessä. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.



Veronika päättää kuolla. Metropolia, tanssistudio (Hämeentie 161) klo 19. Liput 3,50 ja 5 e.



Äidin rakkaus. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 15, 26 ja 30 e.



Tanssi Les Ballets Trockadero de Monte Carlo 2017. Savoy-teatteri (Kasarmi­katu 46–48) klo 19.30. Liput 54,50 ja 64,50 e.



Kesämökillä-satunäytös. Tapiolan Voimistelijoiden harrasteryhmiä sekä joukkuevoimistelun ryhmiä. Espoon kulttuurikeskus (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 18.30. Liput 13 ja 15 e.



ActsAndAffects. Koreografi Kirsi Monnin ja työryhmän teos. Kaapelitehtaan pannuhalli (Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 15 ja 23 e.



Muut menot Elokuva-arkisto Orionissa. Klo 17 Hotelli Firenzessä (Britannia 1985). O: James Ivory. S. Klo 19.10 Pitsinnyplääjä (Sveitsi/Ranska/Länsi-Saksa 1977). O: Claude Goretta. K-12. Klo 21.10 Bonnie ja Clyde (USA 1967). O: Arthur Penn. K-16. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.



Antinniityn kyntötapahtuma. Antinniitty (Antinniitynpolku) klo 9–15. Vapaa pääsy.



Dekkari-ilta. Saara Kesävuori kertoo teoksestaan. Kallion kirjasto (Viides linja 11) klo 17.30. Vapaa pääsy.



F5.6-valokuvaklubi. Lavaklubi (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Vapaa pääsy.



Jalkapäivä. Metropolian jalkaterapeuttiopiskelijat jakavat tietoa kantapään vaivoista ja jalkaterapeuttien työstä. Kampin kauppakeskus (1. krs) klo 9–17, Munkkivuoren ostoskeskus (K-Supermarketin vieressä) klo 8–16, Kauppakeskus Kaari (Prisman edustalla) klo 10–16, Infokeskus Korona (Viikki) klo 9–15, Järvenpään Prisma (kauppa­käytävä) klo 12–20. Vapaa pääsy.



Karakuvat: Hymyilevä mies. Juho Kuosmasen elokuva (2016). Karatalo (Kotkatie 4, Espoo) klo 15. Vapaa pääsy.



Kevätkarnevaali 2.–14.5. Kukkien valtaamassa huvipuistossa mm. pelleorkesteri, jättisaippuakuplia, taikuutta ja puujalkahahmoja. Linnanmäki (Tivolikuja 1) klo 13–21. Vapaa pääsy. Rannekkeet 30–39 r.



Maailman astmapäivän yleisöluento. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Eeva-Maija Nieminen ja erikoishammaslääkäri Hannamari Välimaan luennoivat. Kampin palvelukeskus, juhlasali (Salomonkatu 21 B) klo 17.30–19. Vapaa pääsy.



Pieni lapsi ja monta kieltä. Keskustelua puheterapeutti Annina Mannisen kanssa lapsen puheenkehityksestä sekä kaksi- ja monikielisyydestä. Myyrmäen kirjasto (Paalutori 3, Vantaa) klo 14–15.30. Vapaa pääsy.



Rohkeita naisia. Museon vapaaehtoiset kertovat diakonissojen historiasta. Diakonissalaitos, Aurora-sali (Alppikatu 2) klo 16–17. Vapaa pääsy.



Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset. Analyytikko Peik Granlund Finanssivalvontansta luennoi. Suomen Pankin rahamuseo (Snellmaninkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.



Tätä on ryhmärakennuttaminen. Kerrotaan yhteisöllisestä rakennuttamisesta ja asumisesta. Kirjasto 10 (Elielinaukio 2 G) klo 19–20.30. Vapaa pääsy.



Utelias kettu ja muita nisäkkäitä. Juha Laaksonen ja Riku Lumiaro kertovat kirjastaan. Käpylän kirjasto (Väinölänkatu 5) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.



Tule kokeilemaan ultimatea! Avoimet harjoitukset naisille ja tytöille. Keski-Espoon urheilupuisto klo 19.30–21.30. Vapaa pääsy.



Usko ja tiede ilmastokatastrofin partaalla. United Planet Faith and Science -liikkeen johtaja Stuart Scott luennoi englanniksi. Tulkkaus suomeksi. Töölön kirjasto (Topeliuksenkatu 6) klo 14–16. Vapaa pääsy.



Jäbäjoogaa. Miessakit ry (Annankatu 16 B 28) klo 18. Kurssimaksu 90 e.



Lapsille Peppi Pitkätossu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 10 ja 11.30. Liput 11,50 e.



Pohjatuulen kolme lahjaa. Raatikko ja Wusheng company. Tanssiteatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 9 ja 10.30. Liput 12 e.



Siipien suhinaa. Taikametsä-yhtye. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 10.15. Liput 5 e.



Hevisaurus. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1) klo 18. Vapaa pääsy.



Keppihevosia Linnanmäellä. Rollen tuvalla tutustutaan keppihevosharrastukseen puolen tunnin välein. Ohjelmalavan edustalla leikkimielisiä esteratsastuskilpailuja. Linnanmäki (Tivolikuja 1) klo 14–18. Vapaa pääsy.



Linnunpojan pesässä. Vauvakonsertti 0–1-vuotiaille. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 14. Vapaa pääsy.



