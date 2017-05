Vaijereilla lentämistä, kielten lipomista ja huudatusta – Kissin show eteni tarkan käsikirjoituksen mukaan

Kulttuuri

konserttia ei voi verrata urheiluotteluun, jossa huomion herpaantuessa saattaisi maali tai taitava suoritus jäädä näkemättä. Pikemminkin kyseessä on sirkus, jossa juurta jaksain ja selkein elein pohjustetaan odotetut temput.Nousevat lavat ja vaijereilla lentäminen, kielen lipomiset ja tulen puhaltamiset, säestyksettömät soolot ja yleisön huudattaminen – kaikki toteutetaan tarkan ja fanien hyvin tunteman käsikirjoituksen mukaan. Toki pyrotekniikan ja valoshow’n pommintarkkojen iskujen kanssa täytyykin olla improvisoimatta, vaan eipä spiikeissäkään kuultu ainuttakaan ennalta suunnittelemattoman makuista sanaa.Näin saa olla. Kissin show operoi ikonisiksi muodostuneilla tavaramerkeillä ja määrätietoisella yleisön kosiskelulla. Jos vanhojen kappaleiden teksteissä pöyhitään lemmenleikkien puberteettisimpia pöheikköjä, niin lavalla ei enää ilmennetä seksiä, vaan julistetaan ainoastaan rockin ja yhdessä bilettämisen ilosanomaa – missä ei myöskään ole mitään väärää.näyttämöllepano taisi jäädä visuaalisesti kalpeammaksi kuin samassa hallissa aiemmin koetut räiskyvät edeltäjänsä. Toisaalta sointimaailma ylsi omien Kiss-konserttieni paremmalle kokemuspuolelle, semminkin kun Love Gunin voimasointuihin ehdittäessä äänivallit lopullisesti siistiytyivät yhtyettä aikoinaan kuin helmasyntinä rienanneesta särmäisestä suttuisuudesta.Keikan kuudestoista kappale Let Me Go, Rock’n’Roll laukkasi liikkeelle tempolla ja voimalla, joka pakotti miettimään esittääkö Kiss muita metelihymnejään sittenkin laiskanpulskeasti. Päätösnumero Rock and Roll All Nite sekä ensimmäinen encore Detroit Rock City osoittivat vanhan sirkushevosen laukkaavan yhä voimissaan, kun se vain päästetään irti. Myös show’n visuaalinen tulivoima vapautettiin kliimaksisesti.Lämmittelijä RavenEye rikkoi trioformaattinsa rajoja kekseliäästi ja uskaliaasti. Kantavamman biisimateriaalin ja osaavien yhteistyökumppanien avulla brittiryhmä edennee urallaan.