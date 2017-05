Viikonlopun näyttelykierroksella voi nähdä kaupungin parhaan puunäyttelyn, punatukkaisia tyttöjä ja foliohattumenoa

Kulttuuri

1. Puita, mutta ei vielä hiirenkorvilla

Antti Laitinen

Galerie Anhava (Fredrikinkatu 43) 28.5. saakka ti–pe 11–17, la–su 12–16.

2. Keinoälyä ja kemiaa

Jos

Helsinki Contemporary (Bulevardi 10) 4.6. saakka ti, ke, pe 11–17, to 11–18, la–su 12–16.

3. Yllättäviä leikkauksia

Anni Leppälältä

Ama (Rikhardinkatu 1) 21.5. saakka ti–pe 11–17, la–su 12–16.

4. Kun foliohattu ei riitä

Galleria

Hippolyte (Yrjönkatu 8–10) 21.5 saakka ti–pe 12–17, la–su 12–16.

5. Lapset kulisseissa

Erno Enkenbergin

Galleria Heino (Uudenmaankatu 16–20) 21.5. saakka ti–pe 11–17, la–su 12–16.