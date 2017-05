Raajanmurskausta, rahakiska ja neljä muuta: Näistä Kuvataideakatemian lopputyönäyttelyn taiteilijoista kuullaan vielä

Kulttuuri

1. Pakko katsoa, vaikka puistattaa

Reija Meriläinen: Crush, 2016. Exhibition Laboratory.

2. Mitä nimi kertoo?

Titta Aaltonen: Minun nimeni, 2017. Exhibition Laboratory.

3. Rujot esinekoosteet hykerryttävät

Fatmir Mustafa-Karllon esinekoosteet Exhibition Laboratoryssa ja Lisätilassa sekä Project Roomissa.

4. Kylmänä päivänä raha on halvempaa

Elissa Eriksson: Rahakiska, 2017. Tennispalatsin pohjoispääty.

5. Videoteos kyseenalaistaa itsensä

Iona Roisin: Minua luullaan ainoaksi lapseksi, 2017. Lisätila.

6. Maalauksia ajasta jossa elämme

Iisa Maarasen maalauksia. Project Room.

Kuvan kevät 28.5. saakka ti–su 11–18 neljässä osoitteessa: Exhibition Laboratory (Merimiehenkatu 36, C-rappu), Lisätila (Merimiehenkatu 36, E-rappu), Project Room (Lönnrotinkatu 35) Ham-kulma (Eteläinen Rautatiekatu 8).