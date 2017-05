Kulttuuri

Elokuussa 49. kerran järjestettävässä Tampereen teatterikesässä nostetaan tänä vuonna esiin sivulliset, unohdetut ja hylätyt.



Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi ohjelmistossa heijastuvat laajalti myös vapauden ja sananvapauden teemat.



Pääohjelmistossa on mukana 19 teatteriryhmää, näytöksiä on kaikkiaan 42. Ulkomaisia vieraita saapuu muun muassa Ruotsista, Belgiasta, Valko-Venäjältä, Britanniasta, Virosta ja Unkarista.



Yksi vieraista on Belarus Free Theatren. Teatterin perustajat asuvat maanpaossa Britanniassa ja ryhmä toimii Valko-Venäjällä maan alla poliittisen vainon takia. Esitys Burning Doors kritisoi ilmaisunvapauden riistoa taiteilijoiden henkilökohtaisten kokemusten kautta.



50-vuotista taivaltaan juhliva ruotsalainen Cullbergbaletten puolestaan tuo Tampereelle Protagonistin: teoksen ihmisyydestä sekä johonkin kuulumisen tärkeydestä.



Kotimaisista esityksistä Tampereella nähdään muun muassa Tom of Finland, Vaimoni, Casanova, Hullu, Arktinen hysteria, Saalistajat, Father Fucker, just filming, Noble Savage, Peggy Pickit ser Guds ansikte sekä Puolustusvoimat, rakastettuni.