Mitä mieltä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen on kolmesta uudesta kuvakirjasta, joissa kaikissa ollaan ihan hukassa?

Kulttuuri

Lapsiperhearjen

Hannamari

Ilja Karsikkaan

Ruotsalaisen

Mitähän

Kahden

Hannamari Ruohonen

Kahdessa

Sivumäärältään

Hannamari Ruohonen: Kadonnut äitini, 30 s., S & S.

Ilja Karsikas: Amos ja sumupuu, 32 s. Etana Editions.

Kristina Murray Brodin & Maija Hurme: Allt är precis som vanligt, 30 s., S & S.