Brittiyhtyeet aloittivat 90-luvulla järjettömän sanasodan, joka siirtyi jo toiseen sukupolveen – ”Se Blurin hyypiö teki veljestäni ison tytön”, sanoo Oasiksen Liam Gallagher

Kulttuuri

1990-luvun

Tätä

Oasiksen

That gobshite out of blur might have turned noel Gallagher into a massive girl but believe you me nxt time i see him there's gonna be war — Liam Gallagher (@liamgallagher) 28. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/liamgallagher/status/857749216818581505

Just saw the GN show fucking hell bruv you have seriously lost the plot man im worried dermot looks worried for you also we got the power LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) 7. toukokuuta 2017 https://twitter.com/liamgallagher/status/861278659084242948