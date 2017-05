Euroviisut alkavat kello 22, Suomi lavalla heti ensimmäisessä karsinnassa: Tässä viisi tärppiä, joilla saat kisojen puheenaiheet haltuun

Kulttuuri

Suomi: Norma John ja Blackbird (kisaa tiistaina finaalipaikasta)

Italia: Francesco Gabbani ja Occidentali’s Karma (kisaa lauantaina finaalissa)

Portugali: Salvador Sobral ja Amar Pelos Dois (kisaa tiistaina finaalipaikasta)

Ruotsi: Robin Bengtsson ja I Can’t Go On (kisaa tiistaina finaalipaikasta)

Robin Bengtssonilla

Venäjä: Julia Samoilova ja Flame is Burning (ei päässyt kisoihin)

http://www.hs.fi/aihe/euroviisut-2017/